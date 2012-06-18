Послы стран ЕС открыли в Киеве неделю устойчивой энергетики

Послы ряда стран ЕС открыли в Киеве Европейскую неделю устойчивой энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра сказал во время открытия, что в Украине продолжается дискуссия о том, что нужно сделать для уменьшения стоимости российского газа, что определенным образом отразилось на отношениях между Украиной и ЕС.

Как отметил Ж.Тейшейра, украинской стороне нужно уделить отдельное внимание вопросу, как быстрее и эффективнее использовать альтернативные энергетические источники, поскольку Украина принадлежит к государствам с большими энергозатратами.

По убеждению Ж.Тейшейры, в этом вопросе, в первую очередь, Украина должна уделить внимание изменению ментальности граждан, в частности, в вопросе экономного отношения к энергосбережению.

В контексте сказанного, глава представительства ЕС отметил, что в Украине есть много источников, много способов использования энергии, но все они еще не в полной мере используются.

После официальной части церемонии открытия Европейской недели постоянной энергетики, представители стран ЕС в Украине продемонстрировали присутствовавшим возможность так называемых «гелиоконцентраторов» в части приготовления еды.