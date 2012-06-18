ЕС не участвовал в подготовке газовых соглашений между Украиной и РФ в 2009 г. - Тейшейра

Европейский Союз не участвовал в процессе подготовки газовых соглашений между Украиной и Российской Федерацией в 2009 году.

Об этом заявил посол Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра на брифинге, комментируя по просьбе УНИАН заявление евродепутата Ребекки Хармс о том, что контракты проходили экспертизу Европейского сообщества.

«Европейский Союз не раз говорил о том, что в период кризиса договоры были заключены между такими сторонами, как Украина и Россия, и в этом процессе Европейский Союз никаким образом не принимал участия», - сказал Ж. Тейшейра.

При этом он отметил, что в ЕС приветствовали факт подписания данных документов.

«Единственное, что прозвучало из уст представителей Евросоюза – что они приветствовали разрешение кризиса на тот момент», - сказал Ж. Тейшейра.

Как сообщал УНИАН, 14 июня депутат Европейского парламента Ребекка Хармс на брифинге в Харькове заявила, что газовые соглашения Украины с Россией, за которые была осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, до подписания прошли экспертизу Европейского сообщества.

По ее словам, до подписания газовых соглашений были проведены необходимые консультации.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.