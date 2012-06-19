На торгах в Нью-Йорке цена нефти падает на фоне ситуации в Испании

На мировых торгах во вторник, 19 июня, цены на нефть изменяются разнонаправленно на фоне ситуации в Испании, а также прогнозов по запасам сырья в США.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,18 доллара, или на 0,22%, - до 83,09 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,06 доллара, или на 0,06%, - до 96,11 доллара за баррель.

Накануне доходность долговых ценных бумаг Испании со сроком погашения в 2022 году достигла рекордно высокой отметки - 7,29%, что немедленно привело к росту опасений за экономику страны, передает Bloomberg.

Кроме того, на динамику котировок "черного золота" влияют также переговоры в Москве между "шестеркой" и Ираном касательно ядерной программы страны. Как стало известно накануне, они могут продлиться три дня. При этом замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багири заявил, что Иран считает нелегитимным принятие любых резолюций против него.

Незначительную поддержку рынку оказывают прогнозы аналитиков по динамике запасов сырья на оптовых складах США за неделю.