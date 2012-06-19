В Украине введут единую систему мониторинга использования топливно-энергетических ресурсов

Верховная Рада приняла за основу проект закона «Об основных принципах введения и функционирования Единой государственной системы мониторинга производства, поставок, транспортировки, потребления и оплаты за топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовали 316 народных депутатов из 417, зарегистрированных в сессионном зале.

Под сферу действия данного закона, в случае его принятия, подпадают физические лица-предприниматели и юридические лица независимо от форм собственности, которые осуществляют добычу, производство, преобразование, транспортировку, хранение, поставки топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг; центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, физические и юридические лица независимо от форм собственности, которые осуществляют потребление и оплату топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг; юридические лица, которые осуществляют сбор и обработку платежей физических и юридических лиц за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги и тому подобное.

Основными задачами ЕДСМ являются обеспечение органов государственной власти, субъектов хозяйствования и потребителей объективной и достоверной информацией об объемах добычи, производства, преобразования, транспортировки, хранения, поставок, потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством, что позволит осуществить оценку реального состояния экономической, социальной, энергетической и экологической безопасности и определить пути их укрепления; обеспечение прозрачных условий и правил функционирования рынка топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг; обеспечение формирования экономически обоснованных цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги, а также оплаты за них в соответствии с фактически предоставленными объемами и качественными характеристиками и тому подобное.

Основными функциями ЕДСМ являются обеспечение сбора и регистрации информации о добыче, выработке, преобразовании, транспортировке, хранении, поставках, потреблении топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг всех видов в натуральных показателях; сборе и регистрации финансово-экономической информации, связанной с добычей, выработкой, преобразованием, транспортировкой, хранением, поставками, потреблением топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг всех видов в стоимостных показателях; дополнительными информационными ресурсами процесса формирования энергетических балансов по всем существующим показателям топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг и сведения полного энергетического баланса Украины, в том числе на региональных, территориальных, отраслевых и темпоральных уровнях и тому подобное.

ЕДСМ будет вводиться на территории Украины. Введение ЕДСМ будет обеспечиваться Уполномоченным органом в соответствии с утвержденным Регламентом ЕДСМ.

Введение и функционирование ЕДСМ будет осуществляться специализированным государственным предприятием совместно с научно-исследовательским учреждением, определенным Уполномоченным органом на конкурсной основе.

В соответствии с законопроектом, специализированное государственное предприятие является государственным заказчиком ЕДСМ и отвечает за ее надежную эксплуатацию. Введение и функционирование ЕДСМ осуществляется на принципах государственно-частного партнерства, инвестиций, предоставленных специализированному государственному предприятию на введение и функционирование ЕДСМ, финансовых поступлений от функционирования ЕДСМ и других поступлений, которые не запрещены законами Украины.