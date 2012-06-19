Депутаты разрешили Кабмину выпустить ОВГЗ на 1 млрд грн для достройки Днестровской ГАЭС

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 255 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено предоставить Кабинету министров право осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в пределах объемов, установленных дополнением № 2 «Финансирования Государственного бюджета Украины на 2012 год» к Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» в сумме 1.000.000 тыс. гривен с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии публичного акционерного общества «Укргидроэнерго».

В объяснительной записке к закону отмечается, что дополнительное бюджетное финансирование позволит завершить в 2013 году строительство первой очереди Днестровской ГАЭС.

Также Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины «Об акционерных обществах». За принятие данного решения проголосовали 255 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения, которыми разрешается оплата акций публичного акционерного общества «Укргидроэнерго» государственными облигациями Украины.