Цена нефти падает на статданных из США

На мировых торгах в среду, 20 июня, цена нефти падает на данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,12 доллара, или на 0,14%, - до 83,91 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,01 доллара, или на 0,01%, - до 95,75 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти на оптовых складах США снизились за неделю на 550 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшение показателя на 1,3 миллиона баррелей. По мнению аналитиков, рост цен возможен после решений ФРС, хотя этому будут препятствовать высокие показатели доходности испанских гособлигаций, передает Bloomberg.