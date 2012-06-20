Франция настаивает на введении с 1 июля эмбарго на поставки нефти из Ирана

Глава МИД Франции Лоран Фабиус считает необходимым ввести с 1 июля эмбарго на импорт в ЕС иранской нефти и призывает усиливать санкции, пока Тегеран не начнет "серьезные" переговоры.

"Необходимо усилить давление на Иран, полноценно применив с 1 июля нефтяное эмбарго со стороны ЕС, решение о котором было принято в январе. Санкции будут усиливаться по мере того, как Иран будет отказываться от серьезных переговоров", - говорится в заявлении главы французского МИД.

Переговоры по иранскому атому проходили в Москве в понедельник и во вторник. Со стороны международных посредников главным переговорщиком выступала глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, с иранской стороны - секретарь Высшего совета нацбезопасности Саид Джалили. Россию - заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По мнению главы французского МИД, "ответы Ирана на предложения шестерки подтвердили значительные расхождения между позициями сторон и настойчивое стремление Ирана закрепить за собой права на обогащение урана и добиться снятия санкций".

США, ряд других стран Запада и Израиль подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его атомная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.

В настоящее время в отношении Ирана действуют четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.