В Газпроме заявляют, что переговоры по пересмотру цен на газ с Украиной не ведутся
11:14, 20 июня 2012Энергетика
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Переговоры по пересмотру цен на газ с Украиной не ведутся.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев.
«У нас переговоры по пересмотру цен (на газ) с Украиной сейчас не ведутся. У нас есть консультации по контракту, но никаких официальных переговоров по пересмотру цен мы не ведем», - сказал А.Медведев.
Напомним, Украина длительное время добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.
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