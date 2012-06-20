Газпром рассчитал, сколько Украина закупит газа и что будет с ГТС

«Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев.

«Украина ведет сейчас активно закачку газа в свои ПХГ», - сказал он, отметив, что по итогам 2012 года Украина выйдет на закупку 40 млрд куб. м, что предусмотрено контрактами.

«Это контрактное обязательство», - сказал А.Медведев, отвечая на вопрос, планирует ли на сегодня «Газпром» продать 40 млрд куб. м.

По его словам, во время холодов Украина потребляет газ на уровне 64 млрд куб. м, что в целом по году приведет к контрактным показателям.

«В Украину поступит не меньше или около 40 млрд куб. м», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли «Газпром» применять штрафные санкции за недобор, А.Медведев сказал: «Выполнение условий «бери или плати» не является на газовом рынке штрафными санкциями. Есть особенности в нашем украинском контракте, но я думаю, что с учетом той ситуации, которая по закачке складывается, Украина будет в состоянии исполнить свои обязательства по «take or pay».

При этом он сообщил, что контрактные обязательства Украины в 2011 году выполнены в полном объеме.

Также, по его словам, в «Газпроме» надеются, что будет найдено взаимовыгодное решение по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины

«Тема украинской ГТС у всех на устах, и я не соглашусь с формулировкой «приобретение контроля» над украинской ГТС», - сказал А.Медведев.

По его словам, здесь «Газпром» сталкивается с проблемами, которые за пределами компетенции экономических субъектов.

«Надеюсь, что экономический разум возобладает и решение взаимовыгодное будет найдено» - сказал зампредседателя правления ОАО "Газпром".

Он отметил, что «Газпром» еще давно поддерживал идею создания консорциума по управлению украинской ГТС. По его словам, даже была создана такая организация, куда планировалось привлечь немецких, итальянских и французских партнеров.

«В то время украинская сторона, ссылаясь на свое законодательство, исключила такой вариант развития. Очевидно, что ценность этой ГТС зависит от объема транзита, который осуществляется через эту ГТС», - сказал он.

А.Медведев отметил, что смешно читать в многотиражных изданиях «тайные мысли РФ загубить ГТС Украины».

«Мы подали очень хороший пример, когда двумя этапами стали владельцами 100% ГТС Беларуси, и от этого выиграла не только Беларусь, но и существенно, если не совсем, ликвидированы транзитные риски», - сказал он.

Напоним, украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

7 июня было подписано соглашение о предоставлении «Газпромом» аванса в размере 2 млрд долл. «Нафтогазу Украины» за транзит газа.

В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что используют 2 млрд долл., полученных авансом от ОАО «Газпром» за транзит газа, для создания запаса природного газа в украинских ПХГ в рамках подготовки страны к прохождению отопительного сезона 2012-2013 годов.

15 мая Президент Украины Виктор Янукович и Президент РФ Владимир Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы. «Мы ожидаем аудита международной компании, которая сейчас работает с украинской ГТС и проводит ее оценку. Наша цель – создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европы – остается», - сказал В.Янукович.

Победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской ГТС стала «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев). Компания должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, до 1 августа 2012 года.