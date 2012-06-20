«Газпром» намерен в этом году достичь рекорда поставок газа - не менее 222 млрд куб. м

В 2012 году «Газпром» намерен поставить за рубеж рекордное количество газа – не менее 222 млрд куб. м.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев.

«В 2011 году общий экспорт составил 221,1 млрд куб. м - это рекорд. В 2012 году будет новый рекорд – не менее 222 млрд куб. м», – сказал А.Медведев.

Он прогнозирует, что выручка компании за экспорт в страны дальнего зарубежье составит не менее 61 млрд долл. и 23 млрд долл. в страны бывшего Советского Союза.

Гендиректор ООО «Газпром экспорт» подчеркнул, что заявления о том, что у «Газпрома» проблемы из-за сокращения спроса, не соответствуют действительности.

По его словам, в целом выручка "Газпрома" не сократится, а вырастет.