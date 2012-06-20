Cadogan в союзе с Eni рассчитывает расширить нефтегазовый бизнес в Украине

Британская компания Cadogan Petroleum («Кадоган Петролеум») с активами в Украине рассчитывает, что подписанное в июне соглашение с итальянской нефтегазовой компанией Eni позволит расширить деятельность по добыче углеводородов на территории Украины, заявил президент Cadogan Petroleum Бертран де Пальер.

На прошлой неделе Eni сообщила о получении доступа к перспективному украинскому рынку сланцевого газа путем приобретения 50,01% акций компании «Захидгазинвест», обладающей лицензией на добычу во Львовском угольном бассейне. «Захидгазинвест» подконтрольна Cadogan Petroleum и государственному энергохолдингу «Надра Украины».

«Этот договор (с Eni) определяет тип перспектив для Cadogan. Используя присутствие компании на местах, был собран портфель активов, который является достаточно привлекательным для привлечения инвестиций», - приводятся в пресс-релизе Cadogan слова Бертрана де Пальера.

«Эта перспектива с низким уровнем риска для Cadogan является возможностью извлечь пользу из интересных перспектив сланцевого газа в Украине, которые сейчас доступны только крупнейшим мировым нефтегазовым компаниям. Наши достижения избавили от рисков этап разведки и позволят нам продолжать расширение нашей деятельности", - добавил президент Cadogan.

Ни итальянская, ни британская компания пока не называют суммы сделки. Соглашение было подписано в рамках договора о сотрудничестве Cadogan с Eni, подписанного в 2011 году.

В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.

Эксперты называют Львовский бассейн одним из самых привлекательных в Европе для разведки нетрадиционного газа, поскольку он является продолжением Люблинского бассейна в Польше, который уже привлек значительное внимание нефтегазовых компаний мира.

Согласно соглашению, Eni получает контрольный пакет «Захидгазинвеста» от участников совместной деятельности и должна обеспечить финансирование программы первичной разведки. Cadogan уже передал совместному предприятию право собственности на два своих участка на западе Украины – Дебеславецкий и Черемховский. После заключения договора Cadogan оставляет за собой право собственности на 15% «Захидгазинвеста».

Договор зависит от выполнения ряда предварительных условий, в их числе получение разрешения Антимонопольного комитета Украины на протяжении последующих 90 дней.

Cadogan в дальнейшем остается оператором традиционной деятельности на Дебеславецком и Черемховском участках и оставляет за собой результаты деятельности на двух указанных участках.

Как сообщал УНИАН, в мае Украина, ставящая целью снизить зависимость от дорогого российского газа, выбрала на конкурсе иностранных партнеров в добыче сланцевого газа. На Олесском месторождении на западе страны им станет Chevron, а на Юзовском, на востоке, - Shell.

По словам министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого, разведочное бурение на Юзовской площади будет начато в 2013 году, а опытно-промышленная разработка - в 2015 году. Соответствующие работы на Олесской площади планируется начать в 2014 и 2016 году соответственно.

По оценке министра, ежегодная промышленная добыча газа на обеих площадях может достигать 10-15 млрд кубометров.

На участие в конкурсах подавали заявки 5 транснациональных компаний, включая Eni.

Украина ежегодно добывает около 20 миллиардов кубометров газа. Импорт из России этого вида топлива в текущем году ожидается на уровне 27 миллиардов кубометров.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).