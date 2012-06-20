Кабмин утвердил газовый баланс на этот год

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2012 год, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» закупит у ОАО «Газпром» 27 млрд кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

«Мы утвердили баланс, объем импорта - 27 млрд кубов. Газ будет закупать «Нафтогаз», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить в этом году закупки газа в РФ до 27 млрд куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

Сегодня, 20 июня, заместитель председателя правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев заявил, что Украина сейчас активно ведет закачку газа в ПХГ и по итогам 2012 года выйдет на закупку 40 млрд куб. м, что предусмотрено контрактами.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.