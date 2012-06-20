Тестовые испытания первой нитки газопровода «Северный поток» успешно завершены

Испытания первой нитки газопровода «Северный поток» успешно завершены.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», сегодня председатель правления Алексей Миллер посетил компрессорную станцию «Портовая» — ключевой элемент функционирования газопровода «Северный поток». Ему был представлен отчет о завершении тестовых испытаний первой нитки газопровода.

«Тестовые испытания проводились в соответствии с отраслевыми стандартами гарантии безопасности и надежности газопровода. Они предполагали выполнение двух основных условий: поставку не менее 1 млрд куб. м газа в течение месяца и обеспечение полной нагрузки в трехдневный период», - говорится в сообщении.

Оба условия были выполнены: с 15 мая по 14 июня 2012 года по первой нитке «Северного потока» потребителям было поставлено более 1,1 млрд куб. м газа, при этом с 22 по 24 мая первая нитка газопровода работала на полной загрузке (75 млн куб. м газа в сутки), что соответствует проектной мощности 27,5 млрд куб. м в год.

«Испытания «Северного потока» прошли успешно. Это доказательство высочайшей надежности газопровода как нового маршрута поставок российского газа в Европу. Аналогичные испытания второй нитки «Северного потока» запланированы на будущее лето», - сказал А.Миллер.

Он подчеркнул, что новые маршруты — "это забота о наших европейских потребителях, это гарантия того, что их потребности в газе будут обеспечены, а энергетическая безопасность стран ЕС будет неуклонно расти".

Справка УНИАН. «Северный поток» — принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет свыше 1200 км.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» — 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie и GDF Suez — по 9%.

Коммерческие поставки газа по первой нитке «Северного потока» начались

8 ноября 2011 года.

18 апреля досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток». К концу 2012 года, по завершении пусконаладочных работ и заполнения техническим газом, нитка будет готова к началу поставок газа в Европу.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

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