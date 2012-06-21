Статданные из США и Китая обвалили цену нефти

На мировых торгах в четверг, 21 июня, цена нефти продолжила падение на фоне резкого роста запасов сырья на оптовых складах в США, а также статданных из Китая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 1,1 доллара, или на 1,36%, - до 80,34 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,54 доллара, или на 0,58%, - до 92,15 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 15 июня, выросли на 2,86 миллиона баррелей, или на 0,7%, - до 387,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 1,3 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

Не порадовали участников рынка и новости из Китая. Предварительная оценка индекса PMI, отслеживающего деловую активность в производстве, демонстрирует падение показателя в июне до 48,1 пункта с 48,4 пункта в мае.