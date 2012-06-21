Украина ведет переговоры с компанией IHS CERA о проведении исследований в сфере ТЭК

Украина намерена провести ряд исследований в различных отраслях топливно-энергетического комплекса, которые позволили бы эффективно использовать энергоресурсы.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности (Минэнергоугля), об этом в интервью американской телепрограмме Platts Energy Week заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

Он отметил, что в настоящее время Украина проводит переговоры с компанией IHS CERA и главой компании, ведущим мировым экспертом в области энергетики, Дэниэлом Ергином, о проведении исследований в сфере ТЭК.

«Мы проводим переговоры с Д. Ергином по проведению дальнейших исследований, которые показали бы нам быстрый путь к внедрению энергоэффективности в нашей экономике», - сказал Ю.Бойко.

Напомним, эксперты IHS CERA презентовали модель добычи газа в Украине до 2035 г. по сценарию, в котором современные технологии применяются постепенно, но всесторонне. Согласно выводам экспертов, в случае обеспечения достаточных инвестиций в добычу газа, до 2035 года Украина сможет добывать 60-70 и больше млрд кубометров газа в год.

Напомним, что на сегодняшний день Украина добывает порядка 20 млрд кубометров традиционного природного газа и ведет работу по добыче газа на шельфе Черного моря, газа плотных пород и метана из угольных пластов.

Справка УНИАН. На протяжении 2011-2012 гг. Минэнергоугля Украины вместе с IHS CERA реализовало инициативу «Природный газ и энергетическое будущее Украины», которая предусматривала проведение семинаров и итоговой конференции, а также подготовку специального исследования относительно ресурсного потенциала Украины в сфере природного газа и путей его реализации.

Окончательная редакция упомянутого исследования была представлена во время круглого стола в мае 2012 года в Минэнергоугля, а англоязычная версия была предоставлена участникам международной конференции CERAWEEK в марте 2012 года в Хьюстоне (США).