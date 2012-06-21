Порошенко и Deutsche Bank обсудили участие Германии в модернизации ГТС

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с председателем региона Центральной и Восточной Европы Deutsche Bank AG Питером Тильзом, на которой стороны обсудили участие Deutsche Bank и немецкого производителя оборудования в комплексной модернизации газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В частности, П.Порошенко отметил, что в течение 2011 года и I квартала 2012 года наблюдается увеличение немецких инвестиций в украинскую экономику, что является важным позитивным примером для других иностранных инвесторов.

Кроме того, украинская сторона предложила немецким партнерам принять активное участие в финансировании проектов Программы развития инвестиционной и инновационной деятельности.

По итогам встречи стороны наметили проекты дальнейшего сотрудничества и отметили, что в течение 2011 года в Украине были внедрены масштабные немецкие инвестиционные проекты в финансово-банковской сфере, торговле, автомобилестроении, промышленности, металлургии, энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе и тому подобное.