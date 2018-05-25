Нефтяные "кровосиси", или Сколько еще государство будет баловать переработчиков

Кабмин в очередной раз вернулся к теме модернизации украинских нефтеперерабатывающих предприятий. Ранее собственники НПЗ неоднократно пытались протолкнуть через правительство введение пошлин на импорт в Украину нефтепродуктов, утверждая при этом, что как только отечественный рынок закроется для якобы демпингующих импортеров, НПЗ смогут начать глубокую модернизацию оборудования и вывод своей продукции на европейский уровень.

К счастью для автомобилистов, в этом вопросе Кабмин пока не пошел на поводу у владельцев НПЗ. Впрочем, последние не перестают продуцировать идеи: теперь речь идет не о введении дополнительных сборов с импортеров бензина, а напротив - об отмене налога на добавленную стоимость в отношении импортной нефти. То есть, правительство сознательно идет на снижение поступлений в госбюджет, ожидая, что растущая прибыль НПЗ будет направлена на повышение глубины переработки нефти. Не забывают в Кабмине и о возможности введения пошлин на импортное топливо, опять таки с целью поддержки «вітчизняного виробника». Одним словом, все силы брошены на то, чтобы у нас, наконец-то, начали производить бензин, не уступающий по качеству белорусскому или польскому. Хотелось бы верить, что предложенные меры действительно помогут возродить в Украине стратегически важную отрасль, но слишком уж много факторов, которые недвусмысленно намекают на утопичность таких надежд... Ну как минимум, вопросы вызывают методы стимулирования..

Причинноследственная неувязка

В начале текущей недели, как писали СМИ, в Кабмине состоялось закрытое заседание, посвященное поддержке украинской нефтеперерабатывающей отрасли. На нем было предложено освободить от уплаты НДС 10 млн тонн нефти, импортируемой в Украину ежегодно.

Официально, правда, эту информацию пока никто не подтвердил, но все выглядит так, будто бы Кабмин собрался помогать нефтепереработчикам не за счет импортеров бензина, а за счет украинских граждан, покупающих его. Нельзя исключать, что для оздоровления отрасли будет применен «целый комплекс мер». Тот факт, что в правительстве не отказались от идеи обложить пошлиной импортный бензин, подтвердил агентству УНИАН высокопоставленный источник в КМУ. Данная инициатива прослеживается и в недавнем заявлении премьер-министра Николая Азарова. Он конкретно указал на причину проблем отрасли, отметив, что ее нужно защитить от наплыва импортных нефтепродуктов. При этом премьер напомнил, что из-за отсутствия рентабельности остановились 5 из 7 украинских НПЗ, а оставшиеся два работают с перебоями. «Почему они стоят? Потому, что наши друзья в России установили такую вывозную пошлину на нефть, которая в совокупности с ценой нефти делает при нынешних ценах на заправках нерентабельной переработку нефти», - сказал Азаров.

В принципе, нет ничего удивительного в том, что премьер озвучивает давнюю мечту собственников НПЗ о введении импортной пошлины на нефтепродукты, но вот упоминание о причинах остановки заводов вызывает у экспертов недоумение.

Заместитель директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев убежден, что помощники Азарова, готовящие ему информацию о рынке нефти и нефтепродуктов, дезинформируют премьер-министра. «Советники премьера почему-то решили, что российская экспортная пошлина на нефть делает ее стоимость для украинских нефтеперерабатывающих заводов неконкурентной в сравнении с ценами на нефть, поставляемую польским или румынским НПЗ. Но это не так — экспортная пошлина добавляется внутри России для того, чтобы забрать сверхприбыли у нефтяных компаний. На границе же России цена продажи нефти определяется мировыми ценами - нефть российской марки Urals продается с определенной скидкой от цены марки Brent в связи с высокой ее сернистостью. Поэтому нет никаких проблем для украинских НПЗ закупать российскую нефть по рыночной обоснованной цене со скидкой на величину транспортной составляющей. Если Азаров говорит о проблемах, вызванных экспортной пошлиной, то избежать ее можно только в случае присоединения Украины к Таможенному союзу, тогда российская нефть будет поступать в Украину по той же цене, по которой она поступает в Беларусь», - пояснил эксперт.

Что же касается введения Украиной импортной пошлины на нефтепродукты, то премьер-министр признает, что это будет противоречить обязательствам перед ВТО.

«Если же Украина введет пошлину избирательно, к примеру, в отношении Беларуси, то в ответ последуют пошлины на украинские товары, ввозимые на территорию Таможенного союза, членом которого является Беларусь», - отмечает Рябцев. В этой связи эксперт считает, как минимум, спорным утверждение, что благодаря введению импортных пошлин на нефть наша страна сможет получить хоть какие-то преимущества. Ну и, конечно, нельзя забывать о потребителях нефтепродуктов, для которых в результате подорожает бензин.

Однако, по мнению Рябцева, украинское правительство все же может решиться на введение небольших пошлин на импортный бензин в размере 2-3% от его цены. «Это можно сделать, даже, несмотря на членство в ВТО, в результате Украина будет получать до 20 евро с тонны нефтепродуктов. Но этого слишком мало, чтобы помочь нашим НПЗ запуститься, их продукция по-прежнему будет не в состоянии конкурировать с импортными бензинами. Единственным ощутимым результатом этого шага станут дополнительные поступления в госбюджет и небольшое подорожание нефтепродуктов. Хотя, последнее под вопросом, так как правительство может прижать трейдеров, обязав их выдерживать цены на заправках на нынешнем уровне. Это вполне реально, поскольку на фоне снижения цен на нефть на мировом рынке у трейдеров есть небольшой «жирок», который позволит им зарабатывать, не поднимая розничные цены и после введения импортной пошлины», - прогнозирует Рябцев.

По его словам, таким образом произойдет перераспределение прибыли от продажи импортных нефтепродуктов в пользу государства. Предположим, что накануне парламентских выборов это стало бы неплохим подспорьем для партии власти, которой крайне необходимы средства для всевозможных социально-электоральных программ лояльности. Но результаты такой компромиссной пошлины для самих НПЗ у эксперта не вызывают оптимизма.

«Лисичанский, Кременчугский и Одесский [ нефтеперерабатывающие ] заводы потеряли свою конкурентоспособность, в первую очередь, в связи с тем, что они не в состоянии производить нефтепродукты, отвечающие установленным в Украине еще в 2007 году стандартам. Их проблемы обусловлены исключительно технологической отсталостью. Если Украина введет импортные пошлины на нефтепродукты, эти заводы действительно смогут запуститься, но деньги на модернизацию у них все равно не появятся, они смогут выйти лишь на минимальную рентабельность», - пояснил Рябцев.

Гарантии в обмен на аннулирование НДС

Вернемся к идее отмены НДС на импортную нефть. Тут сразу возникают вопросы, на какой срок вводятся эти налоговые льготы и как они будут распределяться между нефтеперерабатывающими заводами?

Сегодня Украина импортирует нефть в основном из Азербайджана и России, при этом от российской нефти зависит, по сути, один Лисичанский НПЗ. Правда, этому предприятию для нормальной загрузки ее нужно почти 5 млн тонн ежегодно, то есть, половина объема нефти, который предполагается ежегодно освобождать от НДС. При этом следует напомнить, что собственник Лисичанского НПЗ обязан выполнять требования российского правительства, которые обязывают его весь объем нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, возвращать на таможенную территорию РФ - работать по толлинговой схеме. Выходит совсем смешная ситуация — россияне облагают свою нефть экспортной пошлиной, а мы освобождаем ее от НДС и возвращаем им в виде бензина.

Не трудно догадаться, что вокруг оставшихся 5 млн тонн развернется нешуточная борьба, которая вполне может спровоцировать коррупционные схемы распределения нефти между НПЗ.

Тем не менее, эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук позитивно оценивает идею. «Если государство готово идти на потери бюджетных поступлений ради модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, то, в принципе, это хорошо. Однако возникает вопрос, каким образом государство сможет проконтролировать собственников заводов? Никто не гарантирует, что они воспользуются льготами для того, чтобы провести глубокую модернизацию. Возможно, следует ввести какую-то залоговую систему - пакет акций НПЗ передается государству и в случае, если владелец предприятия так и не провел модернизацию, акции остаются в госсобственности. Но на такие условия собственники вряд ли пойдут. Освобождая нефть от НДС, необходимо четко прописать встречные обязательства собственников нефтеперерабатывающих предприятий», - считает эксперт.

Вот и еще один немаловажный нюанс всплыл. Это, например, Путин, предоставляя льготы нефтеперерабатывающим компаниям в обмен на обещание провести модернизацию производства, может рассчитывать, что его не проигнорируют. Российские олигархи знают - с Владимиром Владимировичем не забалуешь. У нас же власть пока не может похвастаться такой глубиной «взаимопонимания» с крупным бизнесом.

Но если вводить полновесную импортную пошлину Украине не разрешит ВТО, освобождать нефть от НДС рискованно, а НПЗ за свой счет модернизироваться отказываются, то есть ли выход из этого тупика? Корольчук склонен прогнозировать дальнейшее углубление кризиса в нефтеперерабатывающей отрасли. «Я не верю, что нашим заводам удастся быстро провести глубокую модернизацию. Импортные нефтепродукты по-прежнему будут превалировать на отечественном рынке, а наши производители сохранят за собой не более его 30%. В принципе, Украине хватит двух заводов - Лисичанского и Кременчугского, но, конечно, после их модернизации», - подчеркнул эксперт.

Вывод один - государству пора прекратить заискивать перед собственниками НПЗ, продлевая им старые стандарты качества на бензин и обещая всевозможные льготы. Пора ставить вопрос ребром: хотите остаться на украинском рынке - инвестируйте в новое оборудование. Некоторый оптимизм внушает заявление председателя Луганской облгосадминистрации Владимира Пристюка на встрече с работниками Лисичанского завода. По его мнению, поиск нового собственника НПЗ - оптимальное решение проблем предприятия. Непонятно, правда, каким образом позиция господина Пристюка коррелируется с инициативами Кабмина…

Петр Черных (УНИАН)