Янукович подписал изменения в бюджет относительно расчетов энергогенерирующих компаний

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно расчетов энергогенерирующих компаний перед государственным бюджетом».

Законом предусмотрено увеличить расходы по бюджетной программе «субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности перед предприятиями водоснабжения и водоотведения разницы в тарифах на предоставление услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тарифам, которые утверждались или согласовывались соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления». Сумма таких расходов составляет 2 398 511,7 тыс. грн.

Источником дополнительных расходов госбюджета должны стать поступления в специальный фонд Государственного бюджета: от погашения задолженности и обязательств энергогенерирующих компаний перед Государственным агентством резерва за полученное в 1997-2000 годах согласно решениям Кабинета министров Украины органическое топливо; от платы энергогенерирующих компаний за предоставление государственных гарантий и платы за пользование субкредитами, предоставленными энергогенерирующим компаниям на внедрение Проекта развития рынка электроэнергии и Проекта реабилитации и расширения централизованного теплоснабжения г. Киева, в том числе поступления в результате взыскания пени за невыполнение условий предоставления кредитов. Кроме того, предусмотрено определить источником формирования специального фонда Государственного бюджета Украины на 2012 год в части кредитования возвращение субкредитов, предоставленных энергогенерирующим компаниям на внедрение Проекта развития рынка электроэнергии и Проекта реабилитации и расширения централизованного теплоснабжения г. Киева.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 8 июня 2012 года.