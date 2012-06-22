Украина подала в «Газпром» заявку на покупку сокращенного объема газа в 2013 году

Украина подала в «Газпром» заявку на приобретение в 2013 году 27 млрд кубометров газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, комментируя результаты вчерашней встречи главы ведомства Юрия Бойко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

Между тем накануне замглавы "Газпрома" Александр Медведев заявил, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа. Однако в тот же день Ю.Бойко сообщил журналистам, что этот показатель не превысит 27 млрд кубометров как в этом, так и в следующем году.