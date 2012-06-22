Кредит на достройку ХАЭС завис - Сбербанк России все еще не определился с долей участия

Переговоры Сбербанка России с Украиной и "Росатомом" о предоставлении кредита на достройку Хмельницкой АЭС не завершены, доля банка в 4 млрд долл. российского финансирования не определена.

Об этом в кулуарах Питерского международного экономического форума сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Андрей Донских, передает РИА «Новости».

«Там достаточно сложная сделка. Мы ведем переговоры с украинской стороной и "Росатомом". На данный момент говорить оптимистично, что сделка находится в финальной стадии, я бы не стал. То есть, она обсуждается, она в процессе, но она не выходит днями на подписание", - сказал А.Донских.

"Сумма в 4 млрд долл. - это средства, которые вообще необходимы для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Если вести речь о сумме нашего финансирования, то в данный момент параметры сложно обсуждать - сделка пока не готова. Какая будет доля участия Сбербанка, какая будет структура сделки, я не могу прокомментировать, потому что сделка находится в процессе", - добавил зампред Сбербанка.

Как сообщал УНИАН, 6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил УНИАН, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

13 марта Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.