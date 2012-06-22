На мировых торгах в пятницу, 22 июня, цена нефти пошла вверх после максимального с декабря 2011 года падения накануне (обвал - 4%).

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,42 доллара, или на 0,54%, - до 78,62 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,71 доллара, или на 0,8%, - до 89,94 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как отмечают эксперты, сейчас в Атлантике начинается сезон ураганов, в связи с чем до сентября цены не стабилизируются.

Повышение цен на нефть спровоцировала и статистика из США по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 2 тысяч - до 387 тысяч (сокращение больше прогноза).