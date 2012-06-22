Администрация ХАЭС обратилась в СБУ по поводу публикаций о станции

Администрация Хмельницкой атомной электростанции обратилась в Управление СБУ в области с просьбой привлечь к ответственности организаторов неправдивых публикаций относительно взрыва и пожаров, которые якобы произошли на АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре обособленного подразделения ХАЭС.

В обращении отмечается, что отдельные газетные и Интернет-публикации, наряду с недостоверной текстовой информацией, содержат фото- и видеоматериалы, заимствованные с официального сайта Хмельницкой АЭС, и использованы в искаженном виде с негативной целью. Примером служит, в частности, сфальсифицированный видеомонтаж взрыва на ХАЭС, размещенный в одной из социальных сетей.

“Подобные публикации наносят существенный вред имиджу ядерной энергетики Украины, а учитывая то, что в Верховной Раде планируется рассмотрение проекта закона о строительстве энергоблоков № 3 и № 4 на ХАЭС, это может быть расценено как спланированная акция, цель которой - подрыв энергетической безопасности Украины”, - считают атомщики.

По состоянию на сегодняшний день энергоблоки ХАЭС работают в штатном режиме. Радиационное состояние на промышленной площадке станции и в прилегающих регионах не превышает естественных фоновых значений и соответствует режиму ее нормальной эксплуатации, говорится в сообщении.