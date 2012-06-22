Министры энергетики Украины и РФ обсудили, как запараллелить энергосистемы двух стран

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко обсудили проект межправительственного Соглашения об обеспечении параллельной работы Единой энергетической системы Российской Федерации и Объединенной энергетической системы Украины.

Как сообщил УНИАН советник министра энергетики РФ Дмитрий Клоков, рабочая встреча состоялась вчера в ходе работы Петербургского международного экономического форума.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в нефтяной и газовой отрасли, взаимодействие по подготовке проекта межправительственного Соглашения об обеспечении параллельной работы Единой энергетической системы Российской Федерации и Объединенной энергетической системы Украины и другие вопросы», - сказал Д.Клоков.

Он сообщил, что итогом встречи стало подписание протокола заседания Подкомиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии. В документе определяются задачи по развитию двустороннего взаимодействия в сфере ТЭК на ближайшие месяцы.