"Газпром" хочет избежать суда с Польшей - газета

Варшава. Российский газовый монополист "Газпром" хочет избежать рассмотрения иска польской государственной нефтегазовой компании PGNIG в международном суде в споре по ценам на поставляемый в Польшу газ.

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza (wyborcza.pl), комментируя последние высказывания главы "Газпрома" Алексея Миллера, заявившего о возможном компромиссе с поляками.

Издание напомнило, что добивающаяся снижения цены на российский газ с конца 2010 года польская PGNIG в феврале текущего года подала в международный Арбитражный суд в Стокгольме.

"Пока непонятно, согласился ли российский концерн на требования польской компании, которая требует не только снижения цены на будущие поставки, но и возмещения переплаты за уже поставленное топливо с апреля прошлого года", - пишет газета.

Издание отметило, что А.Миллер заявил о намерении разрешить ценовые споры со своими европейскими потребителями, в том числе, с Польшей, до 1 июля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, власти Украины также пытаются добиться от россиян снижения цены на поставляемый в страну газ, но - в отличие от Польши - отказались от идеи подавать в суд на "Газпром", рассчитывая на "добровольное" предоставление россиянами скидки.

Справка УНИАН. Польша, ежегодно потребляющая около 14 млрд кубометров газа, около 10 млрд импортирует из Российской федерации, которая является практически монопольным поставщиком поставляемого в страну топлива.

По неофициальным данным, польские власти, которые в текущем году будут покупать газ за около 500 долларов за тысячу кубометров, хотят добиться от "Газпром" более, чем 10% cкидки.