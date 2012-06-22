Кабмин одобрил ТЭО реконструкции 6 энергоблоков на 4-х ТЭС на 4,5 млрд грн

Кабинет министров Украины одобрил технико-экономические обоснования реконструкции и переоснащения 6 энергоблоков на 4-х теплоэлектростанциях, поданные Министерством энергетики и угольной промышленности Украины на общую сумму почти в 4,5 млрд грн.

Соответствующие распоряжения Кабмина опубликованы в газете «Урядовий Кур'єр».

Согласно распоряжениям Кабмина, ТЭО реконструкции и переоснащения утверждены для энергоблока №10 Бурштынской ТЭС, энергоблоков №9 и №5 Криворожской ТЭС, энергоблоков №2 и №4 Запорожской ТЭС, а также энергоблока №7 Добротворской ТЭС.

Стоимость реконструкции и переоснащения энергоблока №10 Бурштынской ТЭС утверждена в размере 853 млн 651 тыс. грн, а его мощность после реконструкции должна составить 208 МВт. Реконструкция энергоблока №9 Криворожской ТЭС оценивается, согласно ТЭО, в 624 млн 424 тыс. грн, а его мощность после переоснащения — в 315 МВт, реконструкция блока №5 этой же станции в 808 млн 727 тыс. грн, а мощность — в 315 МВт. 4-й энергоблок Запорожской ТЭС предполагается реконструировать за 734 млн 976 тыс. грн, доведя выработку электроэнергии на нем до 315 МВт, 2-энергоблок Запорожской ТЭС после реконструкции также будет вырабатывать 315 МВт, а в его переоснащение планируется вложить 717 млн. 984 тыс. грн. В ТЭО реконструкции и переоснащения энергоблока №7 Добротворской ТЭС общая стоимость работ утверждена в размере 708 млн 414 тыс. грн., а электрическая мощность в 160 МВт.