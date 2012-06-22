Минск. Республика Беларусь с июня прекратила импортировать нефть из Венесуэлы, часть которой поставлялась через территорию Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко.

«В текущем году ежемесячно Беларусь импортировала по 160 тысяч тонн венесуэльской нефти. Но с июня мы уже не получаем нефть из Венесуэлы. Это была дружеская помощь и в определенный момент эти поставки были выгодны», - отметил В. Семашко.

Он подчеркнул, что поставки нефти из Венесуэлы решили ряд проблем.

«И если бы не было этих поставок в 2010-2012 годах, то, наверное, не было бы соглашений о едином рынке нефти и нефтепродуктов, подписанных с Россией и Казахстаном в прошлом году. Я в этом убежден», - сказал первый вице-премьер-министр Беларуси.

По словам В. Семашко, действующие нефтяные соглашения с Россией – «обоюдовыгодные, обоюдозначимые, преследуют политические и экономические цели».

«Конъюнктура рынка такая, что дешевле нефть покупать в России, поэтому мы перестали покупать нефть в Венесуэле», - отметил В. Семашко.

Справка УНИАН. Венесуэльская нефть поставлялась в Беларусь танкерами через эстонский порт Мууга и далее ж/д транспортом на Новополоцкий НПЗ «Нафтан». В 2011 г. из Венесуэлы в Эстонию ежемесячно приходил один танкер с нефтью, за год поставки составили 1,2 млн т.

Напомним, из-за сокращения поставок российской нефти в 2010 г. Беларусь была вынуждена искать альтернативные источники сырья для своих НПЗ. Белорусская сторона договорилась с Венесуэлой о закупке в 2010 году 4 млн тонн нефти, в 2011 году – 10 млн тонн. Мозырский НПЗ получал венесуэльскую нефть танкерами через Одессу. Первый танкер с сырьем из Венесуэлы прибыл в Одессу в апреле 2010 года.

С 2011 года Мозырский НПЗ стал получать азербайджанскую нефть Azeri Light по Одесса-Броды по своп-контракту с венесуэльской PDVSA.

В январе 2011 года «Укртранснафта» и «Белорусская нефтяная компания» подписали договор на два года, который гарантировал транзит 4 млн тонн нефти ежегодно по нефтетранспортной системе Украины с использованием нефтепровода Одесса-Броды к Мозырскому НПЗ.