Импорт российского газа в Украину сократился в денежном выражении на 23%

По итогам января-апреля 2012 года Украина импортировала из Российской Федерации природного газа на общую сумму 4 млрд 469 млн долл., что на 22,7% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Об этом сообщается в отчете Государственной службы статистики.

Вместе с тем, как сообщал УНИАН, объемы импорта природного газа из РФ в реальном измерении сократились по итогам января-апреля т. г. в 2 раза и составили 10 млрд 646 млн куб. м против 21 млрд 520 млн куб. м газа, импортированных за первых четыре месяца 2011 года.

В 2011 году Украина увеличила импорт природного газа в денежном выражении на 49,5%, по сравнению с 2010 годом, до 14 млрд 46,028 млн долл. Объем импорта природного газа в 2011 году в общем объеме импорта страны составил 17%.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между российским газовым гигантом «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально в зависимости от динамики мировых цен на нефть.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл., в ІІІ – 354 долл., в IV – около 400 долл.

Цена российского газа для Украины в третьем квартале 2012 года может вырасти до 432 долл. за 1 тыс. куб. м с 425 долл. во втором квартале и 416 долл. в первом квартале.

В середине мая председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин прогнозировал в 2012 году среднюю цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.