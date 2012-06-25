Нефть дорожает на фоне ситуации в Мексиканском заливе

На мировых торгах в понедельник, 25 июня, цена нефти растет.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,46 доллара, или на 0,58%, - до 80,22 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,37 доллара, или на 0,41%, - до 91,35 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Сейчас игроки рынка пристально наблюдают за ситуацией в Мексиканском заливе, где начался сезон тайфунов.