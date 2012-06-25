Тимошенко отказалась участвовать в судебном заседании 25 июня

Государственная пенитенциарная служба Украины передала в суд заявление экс-премьер-министра Юлии Тимошенко об ее отказе от участия в судебном заседании 25 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.

При этом в пенитенциарной службе отметили, что это уже пятое заявление Ю.Тимошенко об отказе принимать участие в судебных слушаниях по делу ЕЭЕСУ и по рассмотрению ее кассационной жалобы.

Как сообщал УНИАН, руководство Качановской колонии в Харькове, в которой отбывает наказание экс-премьер, 19 июня получило на имя Ю.Тимошенко повестку в суд на слушание по делу ЕЭЕСУ на 25 июня. Министерство здравоохранения Украины рекомендовало создать комфортные условия для пребывания Ю.Тимошенко в помещении суда в связи с состоянием ее здоровья.

В то же время 24 июня Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила, что не будет доставлять Ю.Тимошенко на заседание суда 25 июня.

Как отмечается в сообщении, Ю.Тимошенко написала заявление об отказе от участия в судебном процессе, ссылаясь при этом на заключение немецкого профессора Карла Макса Айнхойпля.

«В заключении немецкие медики советуют отказаться от транспортировки Ю.Тимошенко с целью не навредить успешному процессу лечения», - информировали в ГПтСУ.

Справка УНИАН. Киевский районный суд Харькова сегодня, 25 июня, проведет заседание по делу Ю.Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую она возглавляла в 1995-1997 годах.

Государственные обвинители по делу Ю.Тимошенко 19 апреля во время предыдущего рассмотрения дела заявили, что экс-премьер обвиняется по трем пунктами: организация разворовывания бюджетных средств и покушение на разворовывание средств из госбюджета на сумму 25 млн грн; уклонение корпорации ЕЭЕСУ от уплаты налогов на общую сумму 4 млн грн; использование платежной карточки иностранной компании, со счета которой Ю.Тимошенко использовала почти 1 млн долларов на расчеты в дорогих гостиницах и ресторанах, не оплатив налогов с этой суммы.