Суд назначил для Тимошенко судебно-медицинскую экспертизу

Судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» до 10 июля 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, судья назначил начало слушаний на 10.00.

Кроме того, К.Садовский удовлетворил ходатайство прокуроров о назначении Ю.Тимошенко комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить состояние здоровья экс-премьера, возможность ее участия в судебных заседаниях, возможность воспринимать устную и письменную информацию и наличие противопоказаний для присутствия на судебных заседаниях.

Суд обязал Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы провести соответствующую экспертизу состояния здоровья Ю.Тимошенко.

К.Садовский в своем решении отметил, что экспертиза должна быть проведена с Ю.Тимошенко. В случае невозможности экспертиза будет проведена на основании ее медицинских документов.

К.Садовский отметил, что вопрос о приостановке или продолжении производства по делу будет принят после получения результатов экспертизы.

Как сообщал УНИАН, Киевский райсуд Харькова вызвал Ю.Тимошенко на сегодняшнее заседание по делу ЕЭСУ. В то же время экс-премьер написала заявление об отказе от участия в судебном процессе, ссылаясь на заключение немецкого профессора Карла Макса Айнхойпля.

«В заключениях немецкие медики советуют отказаться от транспортировки Ю.Тимошенко с целью не навредить успешному процессу лечения», - проинформировали в ГПтСУ.