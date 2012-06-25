Суточная добыча газа на шельфе Черного моря достигла исторического максимума

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» довело добычу природного газа на шельфе Черного моря до 3,1 млн куб. м в сутки, что является историческим максимумом.

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

Согласно пресс-релизу, около 3 млн куб. м газа в сутки «Черноморнефтегаз» добывал ежесуточно на черноморских месторождения только несколько лет в середине 1980-х. «Таким образом, «Черноморнефтегаз» переступил исторический рубеж и продолжает наращивать добычу на морских месторождениях. Всего с месторождений, которые эксплуатирует компания, в газотранспортную систему Крыма подается ежедневно более 3 млн 260 тыс. куб. м природного газа. Сейчас увеличение добычи достигается за счет дообустройства действующих месторождений, которое продолжается», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» в январе-мае текущего года увеличил добычу природного газа на месторождениях на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 447,9 млн куб. м. Согласно сообщению, в мае предприятие увеличило добычу газа на 17,6% по сравнению с маем 2011 года - до более 95 млн куб. м.

Главными причинами роста добычи газа в компании называют продолжение дообустройства действующих морских месторождений и капитальный ремонт скважин.

При этом значительного увеличения добычи в «Черноморнефтегазе» ожидают после введения в эксплуатацию Одесского и Безымянного месторождений газа и начала работы новых самоподъемных плавучих буровых установок.

«Благодаря возможностям высокотехнологичных СПБУ, первая из которых – «Петр Годованец» – начала работу 1 июня этого года, вторая – в начале 2013 года, добыча газа в следующем году вырастет до 1,65 млрд куб. м», – говорится в сообщении компании.

В этом году «Черноморнефтегаз» планирует добыть 1,15 млрд куб. м, что на 500 млн куб. м больше, чем в прошлом году.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».