На покупку Лисичанского НПЗ претендуют две известные компании – губернатор

Покупкой Лисичанского нефтеперерабатывающего завода заинтересовались две известные компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 25 июня, на пресс-конференции заявил председатель Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк.

«Есть ряд собственников, которые изъявили желание принять участие в его приобретении. Я вижу пока два активно настроенных. Один из них уже свою программу изложил. Другие еще изучают», - сказал губернатор.

По его словам, перед претендентами на покупку НПЗ ставится задача до середин августа восстановить производственный процесс, заняться ремонтными работами и подготовиться к осени «к большой нефти».

В.Пристюк сообщил, что пока назвать компании, которые претендуют на НПЗ, не может. «Я знаю эти компании, но, как говорят, чтобы сделка не сорвалась или чтобы я не нарушал предварительные переговорные процессы, мы их не называем, ждем окончательного решения. Я думаю, что в ближайшее время это в печати станет известно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 была остановлена работа НПЗ, который входит в состав российско-британской ТНК-ВР. По заявлениям топ-менеджмента ТНК-ВР, предприятие прекратило переработку в связи с убыточностью.

По мнению экспертов, покупка Лисичанского НПЗ может интересовать в том числе и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (ЧАО "ЛИНИК", входит в структуру ТНК-ВР) в 2011 г. увеличил переработку нефтяного сырья на 2,8% по сравнению с 2010 г. – до 4,95 млн т. Выпуск бензинов возрос на 11,9% – до 1,48 млн т, дизтоплива – на 10%, до 1,43 млн т.

Общая мощность Лисичанского НПЗ на сегодня позволяет перерабатывать нефтяное сырье в объеме около 8 млн т в год. С марта 2012 г. завод остановлен.