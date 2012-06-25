Украинские НПЗ сократили переработку нефтесырья на 35%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) совместно с государственным Шебелинским ГПЗ в январе-мае 2012 года сократили объем переработки нефтяного сырья до 2,374 млн тонн, что на 35,3% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Поставки нефти на НПЗ страны за пять месяцев текущего года уменьшились, по итоговым данным министерства, по сравнению с январем-маем 2011 года на 37,7% до 2,092 млн тонн. В том числе поставки импортной нефти упали на 69,7% до 754,4 тыс. тонн.

Минэнергоугля сообщает, что производство бензина в стране в январе-мае 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 23,9% до 872,4 тыс. тонн, производство дизельного топлива упало на 38,9% до 682,9 тыс. тонн, а мазута – на 46,4% до 498,0 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,1 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.