Путин и Медведев пообещали начать переговоры по пересмотру цены на газ – Азаров

Москва. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев обещали начать переговоры по пересмотру цены на газ для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в интервью Владимиру Познеру в программе «Познер» на российском Первом канале.

«Были встречи и с Президентом вновь избранным Путиным, и с премьер-министром, и я им сказал позицию Украины, что рано или поздно мы должны с вами договориться. Важно ваше желание начинать переговоры и находить общий язык. Они мне не сказали: нет, давайте забудем эту тему, мол, через 8 лет закончится контракт, тогда приходите - поговорим», - отметил Н.Азаров.

«Мне сказали: напротив, давайте садиться за стол переговоров и давайте будем договариваться», - подчеркнул он.

При этом глава украинского правительства заявил, что у Украины нет претензий к российской стороне по поводу газовых контрактов, «и мы можем размышлять, что нам обидно, что цена завышена по сравнению с другими странами».

«Но претензий у нас к России нет никаких, у нас есть претензии к тем украинским официальным лицам, которые подписали контракт, который принес колоссальный ущерб Украине и был подписан с нарушением действующего украинского законодательства», - подчеркнул Н.Азаров.

По его словам, украинские законы запрещают премьеру без согласия правительства подписывать такие контракты.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Н.Азаров после встречи с В.Путиным и Д.Медведевым в Москве сказал, что Президент и премьер-министр России настроены решить все сложные вопросы с Украиной, в том числе газовые.

31 мая пресс-секретарь Президента РФ, заместитель главы администрации Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не исключала диалога с Украиной по условиям поставок газа, однако в первую очередь исходит из действующих законных соглашений.