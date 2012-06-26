Азаров о цене газа: отношение России к туркам гораздо лучше, чем к Украине?

Москва. Россия несправедливыми ценами на газ загоняет Украину в угол, и украинцам сложно объяснить, почему так поступает стратегический партнер.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью Владимиру Познеру в его программе «Познер» на российском Первом канале.

Н.Азаров подчеркнул, что российским партнерам ставится вопрос: почему Украина покупает российский газ в два раза дороже, чем Германия.

«Нам говорят, что ваше правительство подписал этот контракт, по которому вы покупаете (газ) на таких условиях. Какие к нам претензии? Хорошо, предположим, предыдущее правительство совершило стратегическую ошибку, подписав несправедливый договор на 10 лет. Что, мы 10 лет будем терпеть эту несправедливость? Ведь страдаю не я – Азаров Николай Янович, я страдаю в меньшей степени, страдает 46 миллионов жителей Украины, которые свято верят в то, что мы с Россией - стратегические партнеры и вечные союзники и вообще нас не разделить. Как я могу им объяснить, что это так, если вы диктуете и загоняете нас в угол такими ценами?», - сказал Н.Азаров.

«Пока я не вижу ответа на этот вопрос», - сказал он и добавил, что во время визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 27 июня в Киев и Президента России Владимира Путина в середине июля это будет одним из главных вопросов переговоров.

Н.Азаров заявил, что Украина рассчитывает в этом вопросе «на добрососедские отношения, на понимание того, что нельзя сроить долгосрочные отношения, используя конъюнктурный момент выгоды».

«Мы что, хотим каких-то для себя льготных условий? Мы что, просим, чтобы Россия поставляла газ по ценам ниже, чем, предположим, европейские? Нет, мы говорим: поставляйте нам газ на таких же условиях, как всем своим партнерам. А то сейчас снизили цены на газ для Турции. Что бы вы представляли, мы покупаем газ по 550 долларов за тысячу кубометров, а турки - по 190. Нормально? Что, отношение России к туркам гораздо лучше, чем к Украине?», - заявил Н.Азаров.

По его мнению, Д.Медведев ответит: «Вы подписали контакт, какие к нам вопросы».