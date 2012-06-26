Цена нефти продолжила падение на фоне ситуации в еврозоне

На мировых торгах во вторник, 26 июня, цены на нефть продолжили падение на фоне ситуации в ЕС.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,29 доллара, или на 0,37%, - до 78,92 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,21 доллара, или на 0,23%, - до 90,80 доллара за баррель, передает Bloomberg.

К странам еврозоны, уже получающим финпомощь для поддержки экономики, присоединились Испания и Кипр, которые направили официальный запрос в Еврогруппу.