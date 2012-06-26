Украина сократила импорт газа из России на 49%

Украина в январе-мае 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 12,815 млрд куб. м, что на 48,8% меньше показателя первых пяти месяцев 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В мае импорт российского газа упал к аналогичному месяцу 2011 года на 37,9% до 2,168 млрд куб. м. В апреле 2012 года объем импорта составил 2,099 млрд куб. м.

На падение объемов импорта в текущем году повлияло несколько факторов, включая как политику властей по сокращению из РФ импорта дорожающего топлива, так и закупку в начале 2011 года госхолдингом «Нафтогаз Украины» значительных объемов газа по решению Стокгольмского арбитража о возврате швейцарской RosUkrEnergo 12,1 млрд куб. м газа.

Минэнергоугля сообщает, что собственная добыча газа Украиной в январе-мае 2012 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,8% до 8,480 млрд куб. м.

Потребление страной газа, включая топливо из подземных хранилищ, сократилось, по данным министерства, за пять первых месяцев 2012 года до 28,738 млрд куб. м, что на 6,4% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.

Как сообщал УНИАН, правительство неоднократно заявляло о намерении сократить закупки государственным холдингом «Нафтогаз Украины» газа в РФ в текущем году до не более 27 млрд куб. м с около 40 млрд куб. м в 2011 году.

Справка УНИАН. В 2011 году Украина увеличила импорт природного газа в денежном выражении на 49,5%, по сравнению с 2010 годом, до 14 млрд 46,028 млн долл. Объем импорта природного газа в 2011 году в общем объеме импорта страны составил 17%.

Источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины ранее сообщил УНИАН, что цена российского газа для Украины в третьем квартале может вырасти до 432 долл. за 1 тыс. куб. м с 425 долл. во втором квартале и 416 долл. в первом квартале текущего года.

В середине мая председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин прогнозировал в 2012 году среднюю цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между российским газовым гигантом «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально в зависимости от динамики мировых цен на нефть.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл., в ІІІ – 354 долл., в IV – около 400 долл.