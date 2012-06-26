«Черноморнефтегаз» накопил в Глебовском ПХГ 600 млн куб. м газа

ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, Крым) накопило более 600 млн кубометров природного газа в Глебовском подземном хранилище (ПХГ) в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2012-2013 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Работа ведется с опережением графика. Так, с начала цикла закачки - c конца апреля - активный объем газа в ПХГ увеличился на 118 миллионов кубометров и превысил 600 миллионов. За два месяца в хранилище поступило более трети от запланированных в этом году к закачке объемов газа», - говорится в пресс-релизе.

В сезоне 2011-2012 гг. из Глебовского подземного хранилища отобрали более 270 млн кубометров газа. Общее потребление газа в Крыму с ноября 2011 по март 2012 года составило более 1 млрд 300 млн кубометров.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нафтогаза Украины». В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождения.

Население Крыма получает газ в осенне-зимний сезон из трех источников: ДК «Укртрансгаз», Глебовское подземное хранилище и месторождения «Черноморнефтегаза» в Черном, Азовском морях и в сухопутной части Крыма. В это время Глебовское ПХГ работает на отбор газа в ГТС, в остальное, когда потребление падает, на закачку.

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