В Киевской области разоблачили подпольный нефтеперерабатывающий завод

В Броварском районе Киевской области работники управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, на территории, принадлежащей одному из частных предприятий, из использованных автомобильных покрышек кустарным способом получалась жидкость, которой разводили дизельное топливо на ближайшей автозаправочной станции. Заправлялись «качественной смесью» на АЗС в основном дальнобойщики. И цена на топливо была довольно привлекательной – 9,5 грн за литр. Во время проверки стало известно, что в среднем в течение суток на заправке реализовывалось более 4 тонн топлива.

Автозаправка с резервуарами, в которых якобы находился «дизель», размещалась на территории так называемого отстойника для грузовиков и метров за сто от «НПЗ». Правоохранители установили, что на размещение этой АЗС нет никаких документов, как и на хранение и реализацию подакцизного товара – дизельного топлива.

Как рассказал представитель Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» Богдан Кочирко, где проводились исследования образцов, отобранных на этих подпольных объектах, во всех случаях состав изъятого аналогичен. Изъятое топливо не отвечает нормам государственных стандартов Украины. Эксперты отмечают, что длительное использование такого топлива не только ухудшает техническое состояние двигателя автомобиля, но и негативно влияет на окружающую среду.

По данному факту милиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления. В настоящее время проводятся все необходимы экспертизы. Устанавливаются лица, причастные к совершению этого преступления. Продолжается следствие.