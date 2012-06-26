АМКУ разрешил DTEK Holdings B.V. приобрести две угледобывающие компании в РФ

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании «DTEK Holdings B.V.» (Нидерланды) разрешение на приобретение двух угледобывающих компаний в России. Сообщение об этом размещено на сайте АМК.

Согласно сообщению, АМК разрешил «DTEK Holdings B.V.» приобрести акции ОАО «Донской антрацит» (г. Гуково, РФ) и ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» (г. Зверево, РФ).

Отмечается, что данное приобретение обеспечивает «DTEK Holdings B.V.» превышение 50% голосов в высших органах управления обществ.

Справка УНИАН. «DTEK Holdings B.V.» - управляющая компания украинского энергохолдинга ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие « Добропольеуголь», концессионные предприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» и пять обогатительных фабрик.