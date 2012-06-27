Статданные из США подняли цены на нефть

На мировых торгах во вторник, 26 июня, цены на нефть повысились на фоне статданных из США.

Так, на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,15 доллара - до 79,36 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) выросла на 2,01 доллара - до 93,02 доллара за баррель, передает Bloomberg.