Саудовская Аравия не намерена поддерживать падающие цены на нефть снижением ее добычи

Крупнейший мировой добытчик и экспортер нефти Саудовская Аравия не планирует сокращать добычу нефти ради поддержки мирового экономического роста, несмотря на падение цен ниже $90 за баррель впервые за полтора года.

Об этом в среду сообщает информационное агентство Reuters.

Напомним, согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между российским газовым гигантом «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально в зависимости от динамики мировых цен на нефть. Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл., в ІІІ – 354 долл., в IV – около 400 долл.

Поддерживающие суннитских повстанцев в Сирии лидеры Саудовской Аравии хотят свержения сирийского президента Башара Асада и критикуют Кремль за его поддержку. Россия является основным поставщиком оружия Сирии, а для выполнения бюджета Москве и Тегерану нужна нефть по цене не ниже $115 за баррель.

Но Саудовская Аравия может выдержать падение цен ниже $90 в течение нескольких месяцев, говорят источники в правительствах стран Запада и Персидского залива.

В первом полугодии Саудовская Аравия имела избыточный доход, поэтому для поддержания сбалансированного бюджета ей требуется гораздо более дешевая нефть, чем другим странам ОПЕК и не входящей в картель России.

С начала года Саудовская Аравия заработала на поставках нефти чуть более $155 миллиардов, согласно расчетам Reuters, основанным на средней экспортной цене аравийской нефти в $114 за баррель. Чтобы сбалансировать бюджет в этом году стране достаточно, чтобы нефть стоила $75-80 за баррель.

По расчетам Центра глобальных энергетических исследований, если ОПЕК сохранит добычу на текущем уровне 31,5 миллиона баррелей в сутки, средняя цена нефти в четвертом квартале составит $74 за баррель, а в первом квартале 2013 года - $59 за баррель.

"Экономика России беззащитна перед резким падением цен на нефть. Саудиты могли бы воспользоваться этой беззащитностью, удерживая добычу на уровне 10 миллионов баррелей в сутки", - сказал американский аналитик нефтяного рынка Фил Верлегер.

По словам источников, Саудовская Аравия все-таки сократит добычу в ближайшие два месяца, но лишь из-за снижения спроса со стороны нефтепереработчиков в Китае и США.

"Нам говорят, что саудитов устраивают низкие цены, $90 или ниже, в течение нескольких месяцев. Даже если им придется снизить добычу из-за сокращения спроса, не похоже, что они в ближайшее время будут помогать ОПЕК поднять цены", - сказал западный дипломат.

Снижение цен с пикового уровня марта $128 за баррель было вызвано ухудшением экономических прогнозов и ростом добычи в Саудовской Аравии в марте до 30-летнего максимума 10 миллионов баррелей в сутки. Это компенсировало сокращение добычи в Иране из-за санкций, но вызвало критику не только из Тегерана, но и со стороны других участников ОПЕК, предпочитающих более высокие цены - Алжира, Ирака и Венесуэлы.

На совещании в июне ОПЕК пообещала придерживаться квоты на добычу в 30 миллионов баррелей в сутки, для чего ей нужно снизить производство на 1,6 миллиона. Для этого в первую очередь должна снизить добычу Саудовская Аравия, а вероятность этого невелика.

Поскольку ОПЕК не выделила индивидуальные квоты каждой стране, она не может контролировать объем добычи.

"Это бесполезно, потому что большинство стран ОПЕК недостаточно инвестируют, поэтому у них мало свободных мощностей. Саудовская Аравия - это центробанк нефти гораздо больше, чем когда-либо, и это реальность", - сказал Лео Дроллас из Центра глобальных энергетических исследований в Лондоне.

В июне Саудовская Аравия повысила экспорт нефти на 150.000 баррелей в сутки по сравнению с маем, сообщил источник в отрасли, знакомый с цифрами. По мнению другого источника, экспорт снизится в июле и августе, потому что спрос в Китае сократится на 350.000 баррелей в сутки из-за профилактического ремонта НПЗ.

Если учесть также снижение спроса на крупнейшем НПЗ США в Порт Артуре, штат Техас, Саудовская Аравия может снизить добычу до 9,5 миллиона баррелей в сутки.