Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев намерен обсудить в Киеве газовые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве.

«Уверен, что мы с вами поговорим с премьер-министром Украины Николаем Азаровым», - сказал Д.Медведев.

В свою очередь, В.Янукович отметил, что его продолжает волновать газовая проблема во взаимоотношениях Украины и России.

Виктор Янукович уверен, что во время заседания Межгосударственной российско-украинской комиссии под председательствованием президентов двух стран будет намечен прорыв по всем направлениям.

«Я так понимаю, что председатель правительства Российской Федерации приехал для того, чтобы поставить свой вердикт по вопросам, которые будут обсуждаться на Межгосударственной комиссии. Я уверен в том, что у нас будет прогресс по всем направлениям», - отметил В.Янукович.

Он подчеркнул, что подкомиссии наработали большое количество предложений и готовы к принятию решений.

Также В.Янукович выразил уверенность, что встреча Д.Медведева с премьер-министром Украины Николаем Азаровым будет плодотворной.