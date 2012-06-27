Гендиректором «ДТЭК Крымэнерго» назначен Эдуард Соколовский

Генеральным директором ПАО «ДТЭК Крымэнерго» назначен Эдуард Соколовский, сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

Согласно сообщению, такое решение принято на заседании обновленного наблюдательного совета ПАО 26 июня 2012 года.

Перед генеральным директором набсовет «ДТЭК Крымэнерго» поставил задачи по повышению эффективности работы компании, выполнению инвестиционной программы, модернизации электрических сетей и подстанций, налаживанию диалога с потребителями, улучшению услуг и сервисов, а также по обеспечению высокого уровня расчетов потребителей за поставленную электроэнергию.

В сообщении отмечается, что Э. Соколовский по образованию инженер-электромеханик, до прихода в ПАО «ДТЭК Крымэнерго» с октября 2008 г. по январь 2012 г. являлся генеральным директором ПАО «Киевэнерго». С осени 2006 года по август 2008 года возглавлял крупнейшую в Украине энергоснабжающую компанию ОАО «Днепрооблэнерго». До этого он занимал должности председателя правления ОАО «Одессаоблэнерго», коммерческого директора ОАО «Кировоградоблэнерго».

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

ПАО «ДТЭК Крымэнерго» входит в сегмент передачи и продажи электроэнергии.