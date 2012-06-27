Беларусь исключает возобновление поставок нефти из Венесуэлы через Украину при сохранении нынешней экономической конъюнктуры.

Об этом УНИАН сообщил источник в белорусском правительстве, комментируя прекращение с июня поставок нефти в Беларусь из Венесуэлы.

"В настоящее время экономическая, технологическая и финансовая конъюнктура сложилась таким образом, что поставки нефти, которая частично транспортировалась через Украину, стали невыгодными и более затратными по сравнению с возможностями купли-продажи венесуэльской нефти в регионе", - сказал источник.

Вместе с тем, по его словам, Беларусь не прекратила операции с венесуэльской нефтью. "Беларусь участвует в добыче нефти в Венесуэле, что позволяет осуществлять своп-операции", - отметил он.

Собеседник агентства также напомнил, что Беларусь поставляла венесуэльскую нефть через Украину железнодорожным транспортом, а впоследствии нефть из Венесуэлы замещалась азербайджанской нефтью, которая транспортировалась на Мозырский нефтеперерабатывающий завод по нефтепроводу "Одесса-Броды".

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко 22 июня заявил о прекращении Беларусью с июня импорта нефти из Венесуэлы.

"В текущем году ежемесячно Беларусь импортировала по 160 тысяч тонн венесуэльской нефти. Но с июня мы уже не получаем нефть из Венесуэлы. Это была дружеская помощь, и в определенный момент эти поставки были выгодны", - отметил В. Семашко.

Справка УНИАН. Из-за сокращения поставок российской нефти в 2010 г. Беларусь была вынуждена искать альтернативные источники сырья для своих НПЗ. Белорусская сторона договорилась с Венесуэлой о закупке в 2010 году 4 млн тонн нефти, в 2011 году – 10 млн тонн. Мозырский НПЗ получал венесуэльскую нефть танкерами через Одессу. Первый танкер с сырьем из Венесуэлы прибыл в Одессу в апреле 2010 года.

С 2011 года Мозырский НПЗ стал получать азербайджанскую нефть Azeri Light по Одесса-Броды по своп-контракту с венесуэльской PDVSA.

В январе 2011 года «Укртранснафта» и «Белорусская нефтяная компания» подписали договор на два года, который гарантировал транзит 4 млн тонн нефти ежегодно по нефтетранспортной системе Украины с использованием нефтепровода Одесса-Броды к Мозырскому НПЗ.