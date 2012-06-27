Россия сомневается в «сланцевом чуде» Европы – Язев

Москва. Россия сомневается в «сланцевом чуде», о котором говорят в странах Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Российского газового общества, первый заместитель думского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерий Язев на общем собрании общества.

«Если в Европе говорят о «сланцевом чуде», не добыв ни кубометра сланцевого газа, то «российское чудо» - это чудо настоящее. За ним - весомый экономический результат от продаж и осуществление крупнейших для Европы инфраструктурных проектов – газопровода «Северный поток», газопровода ОПАЛ, подземных хранилищ газа Хайдах, Катарина, Банатский Двор, Бергермейер», - сказал В.Язев.

Напомним, что Украина, ставящая целью снизить зависимость от дорогого российского газа, в мае 2012 года выбрала на конкурсе иностранных партнеров в добыче сланцевого газа. На Олесском месторождении на западе страны им станет Chevron, а на Юзовском, на востоке, - Shell. В июне о намерении начать разработку месторождений сланцевого газа на западе Украины объявила итальянская нефтегазовая компания Eni.

По словам В.Язева, в непростой ситуации на европейском энергетическом рынке, которая осложняется признаком новой рецессии, дальнейшим снижением энергопотребления, антироссийской направленностью «третьего энергетического пакета» и биржевым демпингом, российский экспорт природного газа в страны дальнего зарубежья в 2011 году вырос на 9%, а экспортная выручка – на 30,9%.

При этом он подчеркнул, что основой устойчивого развития газовой отрасли является внутренний рынок газа.

«В 2011 году в России было добыто 669 млрд куб. м. природного газа. Две трети этого объема поставлено на внутренний рынок. Группа «Газпром» реализовала в 2011 году внутри России 265,3 млрд куб. м. Остальное поставили независимые компании, роль которых во внутреннем газоснабжении быстро возрастает», - сказал он.

По его словам, рост поставок газа компанией «НОВАТЭК» в 2011 году составил 44,6%. «Роснефть» имеет достаточный потенциал, чтобы увеличить производство товарного газа с 12,8 млрд куб. м в год в 4-5 раз.

При этом В.Язев также отметил, что для освоения новых месторождений и внедрения современных технологий разведки и добычи углеводородов российские крупные компании идут на активное сотрудничество с мировыми лидерами – Exxon Mobil, Statoil, Eni, GDF SUEZ, Total, Shell, BP, BASF и другими.

Говоря о воспроизводстве минерально-сырьевой базы и освоении новых месторождений, Президент РГО отметил, что будущее российской нефтегазодобычи связано с освоением месторождений арктической зоны, в том числе, арктического шельфа, а также месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. Он подчеркнул, что усложняются не только географические, но и геологические условия добычи. Таким образом, экономическая эффективность российского газового бизнеса оказывается зажатой между тенденцией к снижению экспортных цен и повышением себестоимости добычи и транспортировки газа, добавил он.