Бойко заявил, Миллер опроверг. Все остались при своих

По большому счету, от заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии, проходившему в Киеве 28 июня, никто не ожидал каких-то прорывных договоренностей, тем более по газовым вопросам. Прошли те времена, когда украинско-российские встречи в верхах заканчивались сенсационными соглашениями - теперь у нас сплошная рутина и официоз. Тем не менее, была надежда, что россияне хоть как-то отреагируют на последнее заявление министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко о снижении закупок российского газа в 2013 году до 27 млрд кубометров. Вместо этого глава «Газпрома» Алексей Миллер в очередной раз продемонстрировал, что российская сторона последовательно игнорирует все украинские попытки сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Если же сопоставить заявления Юрия Бойко и Алексея Миллера, сделанные ими до и после заседания межправительственного комитета, то от них попахивает откровенным абсурдом...

Ключевые фигуры – не Азаров и не Медведев

Столпившиеся в холе пресс-клуба Кабмина журналисты с нетерпением ждали появления ключевых фигур мероприятия, которыми были отнюдь не Николай Азаров с Дмитрием Медведевым, а Бойко и Миллер. И они пришли вместе, улыбаясь друг другу, как старые добрые друзья. Естественно, что тут же последовал вопрос о согласовании объемов закупки газа на 2013 год, на который Бойко только кивнул, а Миллер заулыбался еще шире. Утром того же дня глава Минэнергоугля на подобный вопрос ответил: «Безусловно». При этом он выразил мнение, что покупаемый объем газа в следующем году может быть даже меньше 27 млрд кубометров.

Ответ Миллера потряс своей категоричностью: "Никаких договоренностей о пересмотре объемов нет". Далее следует дежурная для представителей российского монополиста тирада о наличии газового контракта: «Контракт, который у нас подписан с Украиной, предусматривает поставку 52 млрд куб. м газа в год (что касается цены газа, то этот вопрос, по словам Миллера, вообще не обсуждается). На сегодняшний день мы не видим никаких оснований для пересмотра цен. Цены абсолютно рыночные, могу сказать, что цена для Украины значительно ниже, чем для ряда стран Европы, куда «Газпром» поставляет газ».

И как после этого должен чувствовать себя Бойко, а главное, что он должен предпринять? Ведь заявление Миллера, это хотя и не прямое, но достаточно однозначное обвинение украинского министра во лжи. Наверное, стоит продемонстрировать общественности какие-то бумаги, подтверждающие факт согласования объемов закупки или, как минимум, выступить с заявлением, в котором выразить Миллеру соболезнование в связи с прогрессирующим склерозом (уж простите за такою жесткую иронию). Но ничего подобного до конца дня так и не произошло.

Очередной акт в театре абсурда, в который давно превратились газовые переговоры, окончен. Занавес опустился, а зрителям остается в недоумении ждать продолжения спектакля. Но, возможно, нужно абстрагироваться от привычной логики - ведь в абсурдных пьесах реальность предстает в виде нагромождения противоречивых, да и просто не связанных между собой фактов.

Так, если прислушаться к мнению директора Института энергетических исследований Дмитрия Марунича, то окажется, что на самом деле Украина и не планировала ограничиться 27 миллиардами кубометров газа в следующем году. Он напоминает, что в текущем году компания OstChem Holding Limited, подконтрольная Дмитрию Фирташу, закупит в России 8 млрд кубометров газа для нужд химической отрасли. По мнению Марунича, этот объем также будет приобретен у «Газпрома», хотя и не станет учитываться в балансе «Нафтогаза», но его не стоит отделять от общего объема поставок российского «голубого топлива» в Украину. Если же вспомнить о том, что согласно действующему газовому контракту для нашей страны нижняя планка обязательной закупки газа отнюдь не 52 миллиарда кубометров и даже не 42, а 33, то выходит, что Миллер - тот еще оратор. Пару недель назад замглавы "Газпрома" Александр Медведев высказал надежду на закупку Украиной в текущем году не менее 40 млрд куб. м газа и, заметьте, ни слова не было сказано о 52 млрд кубометров.

Судиться – себе дороже…

Спрашивается, к чему тут были 8 миллиардов Фирташа. Да к тому, что Украина как государство формально выполняет условия контракта, не опускаясь ниже 33 млрд кубов в год, а плюс еще 8 млрд, поставленных OstChem по специальной цене, дают в общей сумме желанные для «Газпрома» 41 миллиард кубометров.

Что же касается следующего года, то, по мнению Марунича, газ для OstChem сыграет роль компенсатора. Правда, эксперт считает, что Фирташ не осилит в 2013 году 8 миллиардов и ограничится только шестью. Сложим 27 млрд кубометров, заявленных Бойко, и 6 млрд Фирташа и получим все те же 33 минимальных миллиарда кубов.

Вот такая арифметика. При этом опасаться того, что Россия подаст на Украину в Стокгольмский арбитраж за недобор газа, вряд ли стоит. Уже сегодня «Газпром» понимает, что мы будем просто не в состоянии оплатить в 2013 году более 27 млрд куб м газа, а значит смысла «кошмарить» Украину просто нет. Подтверждением того, что в «Газпроме» осознают всю глубину падения платежеспособности «Нафтогаза», могут служить настойчивые предложения Миллера прокредитовать закачку газа в украинские подземные хранилища. Российский монополист уже предоставил НАК на эти цели аванс в размере 2 млрд долл. «Если нашим украинским коллегам потребуются дополнительные финансовые ресурсы, мы готовы предоставить такое финансирование», - сказал Миллер.

Тот факт, что «Нафтогаз» все больше влезает в долги, конечно, не может не беспокоить, ведь рано или поздно «Газпрому» надоест кредитовать закупку собственного газа. Но это уже другая история. Что же касается объемов закупки газа, то, как минимум, в этом и следующем году Украина имеет шанс выкрутиться, а вот что будет дальше - посмотрим…

Петр Черных (УНИАН)