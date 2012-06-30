В 2011 году доля «Газпрома» на европейском рынке выросла на 4% и достигла 27% - Миллер

Москва. В 2011 году доля «Газпрома» на европейском рынке выросла на 4% и достигла 27%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» сказал в ходе выступления на годовом собрании акционеров компании.

Он отметил, что европейским покупателям в 2011 году было поставлено 150 млрд куб м газа, что 8,2% выше отбора по контрактам 2010 года.

«Таким образом, доля газа «Газпрома» на европейском рынке в 2011 году выросла на 4% и достигла 27%», - сказал А.Миллер.

Он отметил, что в 2011 году «Газпром» стал одним из всего двух поставщиков, нарастивших объемы экспорта в Европейский Союз на фоне снижения добычи газа в Европе.

По его словам, все чаще приходится сталкиваться с аномально холодной зимой и жарким летом, и этот фактор выдвигает повышенные требования к энергетике.

Он сообщил, что эту проблему «Газпром» решает с помощью подземных газовых хранилищ.

Глава компании сообщил, что к 2015 году в Европе планируется довести мощности ПХГ до 5 млрд куб газа.

А.Миллер сообщил, что в 2011 году «Газпром» вел активную работу по развитию системы подземного хранения. Так, производительность ПХГ была увеличена до рекордных 647 млн куб газа в сутки. Создан оперативный резерв в объеме 65,2 млрд куб м – это максимальный показатель в истории российской газовой отрасли.