Газпром может снизить цену на газ для Украины только при межправительственных договоренностях
Москва. Цена на российский газ для Украины может быть снижена только на основании межправительственных договоренностей.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал замглавы «Газпрома», директор «Газпром Экспорт» Александр Медведев в ходе годового собрания акционеров компании.
«Оснований в рамках контрактной работы для пересмотра цен нет, что же касается тех переговоров, которые ведутся на межправительственном уровне, то если какие-то результаты будут достигнуты, которые могут повлиять на систему ценообразования, мы узнаем это от нашего правительства», - сказал А.Медведев.
Он подчеркнул, что на сегодня оснований для пересмотра цен нет.
«Переговоры о пересмотре цен «Газпромом» не ведутся», - сказал он и напомнил, что действующий контракт носит долгосрочный характер и его условия были согласованы на 10 лет в 2009 году.
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«Газпром» дает европейским компаниям скидки в отличии от Украины потому, что реализует с ними совместные проекты – Миллер
«Газпром» дает европейским компаниям скидки на газ в отличии от Украины потому, что реализует с ними совместные проекты.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции в Москве после годового собрания акционеров компании.
«Что касается контракта между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украина» - это контракт продавца и покупателя, продажа и покупка газа на границе России и Украины. С нашими немецкими партнерами мы давно работаем по совершенно другим моделям», - сказал А.Миллер.
По его словам, с немецкими компаниями сотрудничество имеет качественно другой уровень - ведется совместная геологоразведка, совместная добыча в России, реализуются проекты в области магистрального транспорта и подземного хранения.
«Вместе с ними мы создаем вместе добавленную стоимость во всех звеньях этой цепочки, чего мы не делаем с украинскими партнерами», - сказал он.
При этом он сообщил, что «Газпром» пошел на корректировку цены на газ для европейских компаний, с которыми реализуется «Южный поток».
«С Украиной у нас нет такой качественной глубины сотрудничества как с немецким или итальянскими партнерами. С Украиной мы не реализуем таких мегапроектов не в области добычи, не в области транспорта газа», - сказал он.
Он сообщил, что "Газпром" перераспределяет транзитные потоки в пользу других маршрутов и тут нет никакого политического подтекста.
"Это чистая экономика. Если мы транзитируем наш российский газ через Беларусь, то мы платим транспортные расходы сами себе", - сказал он.