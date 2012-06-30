Украина должна думать о работе своей ГТС в условиях ограничения транзита – Миллер

Москва. Украина должна думать о работе своей газотранспортной системы (ГТС) в условиях ограничения транзита.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции в Москве после годового собрания акционеров компании.

«В случае завершения в самое ближайшее время строительства «Северного потока» и «Южного потока», а также возможно 3 и 4 нитки «Северного потока» возникнет вопрос как может функционировать ГТС Украины», - сказал А.Миллер.

По его словам, не теоретически не практически этот вопрос не рассматривался.

Он отметил, что зимой часто транзитный газ оседает в Восточных регионах, а украинская сторона отбирая газ из ПХГ на Западе страны выполняет контракты по экспорту в страны ЕС.

«Думаю, настало время нашим украинским коллегам над этим вопросом подумать и ответить на вопрос самим себе и нам как будет работать ГТС Украины, когда будут созданы обходные экспортные коридоры», - сказал он.

По его словам, «Газпром» и дальше будет поставлять газ в Украину по своим контрактам и это вопрос давления, которое мы должны подавать на свои компрессорные станции со стороны России.

«Проблемы могут быть, но их сейчас надо анализировать и просчитывать», - сказал А.Миллер и отметил: «Газпром» дает потребителям ЕС скидки за счет совместных проектов, каких с Украиной нет».

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Миллер: проблемы с транзитом подтвердили необходимость строительства новых газопроводов

Проблемы прошедшей зимой на основном транзитном направлении в Европу подтвердили необходимость ускорения работы по новым экспортным транспортным коридорам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал в ходе выступления на годовом собрании акционеров компании.

«Все хорошо помнят, что прошедшей зимой снова возникали проблемы на нашем основном транзитном направлении, что ещё раз подтвердило необходимость ускорения работы по новым экспортным транспортным коридорам», - сказал А.Миллер.

Он сообщил, что коммерческие поставки газа потребителям по первой нитке «Северного потока» уже начались, а вторая нитка с опережением плана будет запущена осенью текущего года.

По его словам, сделаны важные шаги по продвижению проекта «Южный поток»: подписано Соглашение акционеров морского участка проекта, принято Сводное технико-экономическое обоснование, получено разрешение на строительство газопровода «Южный поток» через исключительную экономическую зону Турции.

А.Миллер подчеркнул, что первый объект проекта – одно из крупнейших подземных хранилищ газа в Юго-Восточной Европе – Банатский двор, уже заработало в 2011 году. Строительство газопровода «Южный поток» начнется в декабре 2012 года в варианте максимальной мощности – 63 млрд куб м газа в год, напомнил он.

«В совокупности Северный и Южный потоки и комплекс работ по синхронному развитию российской ГТС – это весомый вклад «Газпрома» в расширение международной системы доступа потребителей к углеводородным ресурсам и в укрепление энергетической безопасности континента», - считает он.

Он отметил, что в этом ряду стоит и соглашение по получению 100% контроля над предприятием «Белтрансгаз».

А.Миллер сообщил, что «Газпром» теперь является собственником всех магистральных газопроводов через территорию Беларуси, что уже нашло отражение в росте объемов транзита по этому коридору.

«Принятые совместно с белорусской стороной решения позволяют обеспечить надежность, стабильность и эффективность поставок газа и стали примером взаимной заинтересованности в развитии газовой отрасли двух стран», - сказал А.Миллер.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля т.г. глава "Газпрома" А.Миллер заявил во время встречи с Президентом России Дмитрием Медведевым о том, что в феврале Украина несанкционированно отбирала российский газ, назначенный европейским потребителям.

По словам, А.Миллера, Украина в феврале в отдельные дни несанкционированно оставляла у себя до 40 миллионов кубометров транзитного российского газа. Президент РФ поручил "Газпрому" разобраться по этому вопросу с украинскими коллегами "в рамках правовых и корпоративных процедур".

В начале февраля уменьшение поставок российского газа наблюдалось в семи европейских странах: Польше, Словакии, Австрии, Венгрии, Греции, Румынии и Италии.

27 февраля заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил, что на протяжении всего периода аномальных холодов в январе-феврале 2012 года Украина четко и в полном объеме выполняла все свои контрактные обязательства по транзиту природного газа в страны Европы.

«Украина не отбирала ни одного кубического метра за счет транзита российского газа в Европу. Мы это заявляем официально, и это подтверждается соответствующими документами. Мы четко и в полном объеме выполняли все свои контрактные обязательства по транзиту российского природного газа в Европу», - подчеркнул В.Чупрун.

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